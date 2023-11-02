Пушилин поддержал призывы не публиковать кадры с мест обстрелов ВСУ

Глава ДНР Денис Пушилин поддержал призывы не публиковать фото и видео с мест обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из соображений безопасности для оперативных служб, занимающихся ликвидацией последствий ударов.

Ранее в Telegram-канале представительства региона в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, призвали блогеров, журналистов и активных жителей ДНР соблюдать информационную паузу в вопросах публикаций последствий обстрелов со стороны ВСУ. В представительстве уточнили, что украинская сторона использует публикации с целью разведки и корректировки, после чего наносит повторные удары по местам, где уже работают люди.

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"Поддерживаю призыв сотрудников Совместного центра по контролю и координации в Донбассе, которые обратились к журналистам, блогерам и свидетелям последствий обстрелов противника соблюдать информационную паузу, пока спасатели, медики и другие службы делают свою работу. Не нужно оперативно выкладывать видео и текстовые сообщения, из которых понятно, куда попали вражеские снаряды", - написал Пушилин в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что информационная пауза для сообщений с мест разрушений после обстрелов жизненно необходима.

"Прошу всех помнить, что, не выкладывая видео и фото, а также сведения, раскрывающие адреса попаданий вражеских снарядов, вы сохраняете жизни тех, кто спешит на помощь", - добавил глава региона.