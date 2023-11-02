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Над акваторией Черного моря уничтожили украинский БПЛА

Российские средства ПВО уничтожили один украинский беспилотный летательный аппарат над акваторией Черного моря, пять перехватили над территорией Республики Крым.

Над акваторией Черного моря уничтожили украинский БПЛА
© РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

"Утром 2 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением шести БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над акваторией Черного моря, пять перехвачены над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.