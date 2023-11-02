Спецоперация на Украине 2 ноября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 2 ноября 2023 года.

Главком ВСУ рассказал о зашедшем в тупик конфликте на Украине

Конфликт на территории Украины зашел в тупик, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заявление главнокомандующий Вооруженными силами Валерия Залужного.

По его словам, войска бывшей советской республики не могут прорвать российскую линию обороны. Военачальник призвал не надеяться на «глубокий и красивый прорыв».

Отмечается, что украинские солдаты должны были «добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма» всего за четыре месяца.

В зоне СВО испытывают дрон-разведчик "Привет-мини"

Легкий российский дрон-разведчик ближнего радиуса действия «Привет-мини», созданный по схеме «летающее крыло», испытывают в боевых условиях в зоне проведения специальной военной операции, сообщает ТАСС.

Летательный аппарат запускается с руки. Он поставлен в несколько подразделений, в том числе имеющих успешный опыт применения дрона «Привет-82».

Он отличается низкой стоимостью и простотой управления. В дроне используются недорогие камеры, так как с учетом размера он может работать с высоты около 300-400 метров. Также аппарат показал высокую устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы противника.

ВСУ за сутки 44 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские военные за минувшие сутки 44 раза обстреляли территорию ДНР, сообщает RT.

Противник выпустил 155 боеприпасов. В результате удара со стороны ВСУ в Куйбышевском районе Донецка погибла девушка. Ещё четыре человека были ранены.