Мобилизация: последние новости на сегодня 2 ноября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 2 ноября 2023, в материале «Рамблера».

В Октябрьском округе помогли жене мобилизованного

Видео дня

В администрации Октябрьского округа Омска рассказали, что супруга местного жителя, выполняющего свой долг в рамках специальной военной операции, обратилась в штаб по социальной поддержке семей мобилизованных жителей с просьбой кронировать дерево, растущее под ее окном, сообщает администрация города.

Дерево закрывало дневной свет, а его ствол треснул, и оно могло обрушиться.

В администрации округа выяснили, что оно подлежит сносу. Через пару дней дерево было снесено.

Россиянки добрались до зоны СВО ради встречи с мужьями и описали их состояние

Многие жены участников специальной военной операции решают самостоятельно отправиться в населенные пункты, находящиеся неподалеку от зоны боевых действий, чтобы повидаться со своими супругами, сообщает «Лента.ру».

Как заявили россиянки, для этого они преодолевают тысячи километров и снимают жилье за большие деньги. По их словам, мужья часто выглядят уставшими и подавленными. Не исключено, что кому-то из них потребуется психологическая реабилитация после возвращения к мирной жизни. Однако больше бойцы скучают по своей старой работе, семье и домашней еде.

Женщины отмечают, что попасть в прифронтовую зону можно практически без проблем и бюрократических сложностей, однако сама дорога часто оказывается серьезным испытанием.

Депутат Госдумы Милонов предложил учредить День участника СВО

В России могут учредить День участника специальной военной операции, сообщает RT со ссылкой на автора инициативы, депутата Госдумы Виталия Милонова.

Он направил соответствующее обращение на имя главы кабмина Михаила Мишустина. По словам парламентария, сегодня прилагаются серьёзные усилия, и проводится большая работа по защите прав участников спецоперации.