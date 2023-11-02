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Военный сделал прогноз об оружии будущего

С развитием современных технологий в военной сфере, мир сталкивается с постепенным формированием новых концепций ведения войны. В будущем одним из самых совершенных средств борьбы с противником может стать взлом систем генеративного искусственного интеллекта. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

Военный сделал прогноз об оружии будущего
© depositphotos.com

Будущее может быть за взломом систем генеративного ИИ

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«Я считаю, что серьезным оружием будущего может быть взламывание систем генеративного искусственного интеллекта противника. Это те чат-боты, которые делают несколько компаний, американская, китайская. Пентагон уже создал систему их внедрения, ЦРУ тоже, — сказал Прохватилов. — Вот летит стая дронов, ей управляет беспилотник с генеративным интеллектом. Если его взломать, можно обернуть дронов против самого противника».

По словам специалиста, ряд университетов в США уже провели исследования по взлому ИИ. Некоторые поддавались с первой попытки, другие с третьей.

Трендом будущего станет использование дешевых, легкозаменяемых вооружений

Прохватилов заметил, что конфликт на Украине, как уже признали в Пентагоне, опроверг все военные доктрины США, которые строились на применении сверхсовременных вооружений.

Различные авианосцы, корабли и самолеты-невидимки. Как выяснилось, все это уничтожается легко и быстро с помощью маленьких дешевых дронов, которые легко заменить, - Владимир Прохватилов

По мнению военного эксперта теперь, когда эта проблема ясна, общий тренд будет состоять в максимально широком использовании маленьких, дешевых, легкозаменяемых вооружениях.

«Турция спустила на воду авианосец, а он вооружен беспилотниками. У американцев теперь тоже появился такой тренд. Наиболее продвинутые специалисты также требуют отказаться от гигантских платформ, которые легко вывести из строя маленькими дешевыми средствами», — добавил Прохватилов.

Ранее сообщалось, что рядом с Великой Китайской стеной обнаружили 59 бомб времен династии Мин из камня, их возраст достигает 400 лет. Помимо каменного основания, в них есть по одному отверстию, в которое засыпался порох. Такие бомбы можно было поджигать и сбрасывать на противника с высоты, это было обычным оружием охранников стены.

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