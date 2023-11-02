Залужный признал, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик

"Как и в Первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик. <...> Скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет", - сказал он.

По словам Залужного, после первых неудачных попыток контрнаступления ВСУ он сменил нескольких командиров и перевел военнослужащих из некоторых бригад на передовой, однако это ни к чему не привело. Тогда, утверждает главком украинской армии, он пришел к выводу, что для выхода из тупика на фронте Киеву необходимо "что-то новое, как порох, который изобрели китайцы и который мы до сих пор используем", то есть активное применение новых технологий.