Германия выделила 4,2 миллиарда евро на военную поддержку Киева с начала спецоперации. Об этом в интервью «России в ФРГ Сергей Нечаев.

«Общая стоимость направленных на Украину с начала СВО вооружений по состоянию на сентябрь 2023 года составила 4,2 миллиарда евро», — заявил он со ссылкой на данные немецкого правительства.

Нечаев отметил, что в целом помощь Германии составила уже 24 миллиарда евро. Дипломат подчеркнул, что Берлин продолжает дальше направлять Украине новые пакеты и обещает поддерживать страну в дальнейшем, хотя такая позиция «давно не встречает единодушной поддержки».

Ранее немецкий политик, депутат Бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что деньги, направленные Украине и беженцам из страны, могли быть потрачены на саму Германию и ее нужды в здравоохранении и образовании.

Вагенкнехт также отметила, что необходимо сделать все для скорейшего завершения конфликта «не военным путем, а путем переговоров».