Посол Йемена рассказал о планах страны в отношении арабо-израильского конфликта

Йемен не планирует расширять боевые действия между Израилем и Палестиной, сообщает NEWS.ru со ссылкой на посла Йемена в Москве Ахмеда Салема аль-Вахейши.

По словам дипломата, арабские страны прилагают усилия для достижения перемирия, а не на распространения войны на весь регион, при этом выступая за прекращение огня и открытие гуманитарных коридоров. Посол указал, что стоить цель достичь долговременного мира на Ближнем Востоке для палестинского народа.

«Палестинско-израильская проблема, страдания людей — это боль для всех арабских стран», — сказал он.