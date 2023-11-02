Посол Йемена рассказал о планах страны в отношении арабо-израильского конфликта
Йемен не планирует расширять боевые действия между Израилем и Палестиной, сообщает NEWS.ru со ссылкой на посла Йемена в Москве Ахмеда Салема аль-Вахейши.
По словам дипломата, арабские страны прилагают усилия для достижения перемирия, а не на распространения войны на весь регион, при этом выступая за прекращение огня и открытие гуманитарных коридоров. Посол указал, что стоить цель достичь долговременного мира на Ближнем Востоке для палестинского народа.
«Палестинско-израильская проблема, страдания людей — это боль для всех арабских стран», — сказал он.
Как подчеркнул аль-Вахейши, Москва занимает последовательную позицию по проблеме Палестины. Посол выразил признательность российской стороне за позицию по проблеме палестинских территорий. РФ поддерживает палестинцев с начала их оккупации, а также контакты со всеми причастными к вопросу сторонами, отметил дипломат.