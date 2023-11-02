В Китае подтвердили переговоры с США по контролю над вооружениями

Китай и США проведут консультации по контролю над вооружениями и нераспространению ядерного оружия на следующей неделе в Вашингтоне, сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

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«На следующей неделе в американской столице состоятся переговоры между Китаем и США. Запланирован обстоятельный обмен мнениями по таким вопросам, как выполнение международных договоров, контроль над вооружениями и нераспространение ядерного оружия», — подчеркнул Вэньбинь.

Ранее газета «The Wall Street Journal» со ссылкой на источники в правительстве США сообщила о том, что представители Соединенных Штатов и Китая намерены провести важные переговоры по широкому спектру вопросов в Вашингтоне в первой половине ноября.