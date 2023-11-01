Хуситы снова ударили беспилотниками по Израилю

Военный представитель йеменских хуситов Яхья Сари рассказал о новой масштабной атаке беспилотниками по нескольким целям в Израиле. Об этом сообщает «Аль-Арабия».

По его словам, хуситы продолжат военные операции в поддержку палестинцев «пока не прекратится израильская агрессия в секторе Газа». Подробности атак, как и возможные жертвы, пока неизвестны.