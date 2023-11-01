Хуситы снова ударили беспилотниками по Израилю
Военный представитель йеменских хуситов Яхья Сари рассказал о новой масштабной атаке беспилотниками по нескольким целям в Израиле. Об этом сообщает «Аль-Арабия».
По его словам, хуситы продолжат военные операции в поддержку палестинцев «пока не прекратится израильская агрессия в секторе Газа». Подробности атак, как и возможные жертвы, пока неизвестны.
Отметим, что ранее Яхья Сари анонсировал ракетный удар по территории Израиля «в поддержку угнетенного палестинского народа и его боевого сопротивления». Он также пообещал, что запуск ракет будут транслироваться на телеканалы страны.
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