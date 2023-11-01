Главком ВСУ похвалил российскую авиацию и системы РЭБ
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный похвалил Военно-воздушные силы России и подразделения радиоэлектронной борьбы. Об этом он заявил изданию The Economist.
«Военно-воздушные силы РФ сохраняют значительное преимущество перед нами и продолжают создавать новые ударные эскадрильи. Россия модернизировала силы радиоэлектронной борьбы, и в этой области она превосходит нас: 65% наших станций были произведены в советское время», — заявил Залужный изданию.
Также главнокомандующий отметил, что эффективность снарядов Excalibur с GPS-наведением резко снизилась после того, как Россия усовершенствовала силы радиоэлектронной борьбы. «Контрбатарейная стрельба РФ улучшилась, и во многом это происходит благодаря использованию боеприпасов «Ланцет», — подчеркнул Залужный.
Ранее сообщалось, что Валерий Залужный может стать фигурантом уголовного дела из-за провала украинской армии на юге страны из-за ненадлежащей обороны Херсонской области в 2022 году. В узких политических кругах это называют «делом Залужного». Автор издания Mysl Polska Кшиштоф Подгурский писал, что в связи с успехами России на фронте главнокомандующий ВСУ был вынужден бросить в бой последние резервы украинской армии.