Главком ВСУ похвалил российскую авиацию и системы РЭБ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный похвалил Военно-воздушные силы России и подразделения радиоэлектронной борьбы. Об этом он заявил изданию The Economist.

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«Военно-воздушные силы РФ сохраняют значительное преимущество перед нами и продолжают создавать новые ударные эскадрильи. Россия модернизировала силы радиоэлектронной борьбы, и в этой области она превосходит нас: 65% наших станций были произведены в советское время», — заявил Залужный изданию.

Также главнокомандующий отметил, что эффективность снарядов Excalibur с GPS-наведением резко снизилась после того, как Россия усовершенствовала силы радиоэлектронной борьбы. «Контрбатарейная стрельба РФ улучшилась, и во многом это происходит благодаря использованию боеприпасов «Ланцет», — подчеркнул Залужный.