ООН может признать военным преступлением израильские удары по лагерю беженцев

«Учитывая большое число жертв среди гражданского населения и масштабы разрушений после израильских авиаударов по лагерю беженцев Джебалия, у нас есть серьезные опасения, что это непропорциональные нападения, которые могут быть приравнены к военным преступлениям», — сообщили в управлении комиссара ООН.