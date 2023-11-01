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ООН может признать военным преступлением израильские удары по лагерю беженцев

Управление верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что израильские удары по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа могут быть признаны военным преступлением. Об этом организация написала в Twitter.

ООН может признать военным преступлением израильские удары по лагерю беженцев
© globallookpress.com

В сообщении также указано, что такое решение может быть вынесено на основе несоразмерного числа жертв и разрушений в результате израильской атаки.

«Учитывая большое число жертв среди гражданского населения и масштабы разрушений после израильских авиаударов по лагерю беженцев Джебалия, у нас есть серьезные опасения, что это непропорциональные нападения, которые могут быть приравнены к военным преступлениям», — сообщили в управлении комиссара ООН.

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Ранее в ООН также подчеркнули, что организация не поддерживает возможные планы Израиля по насильственному переселению жителей сектора Газа в Египет.

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