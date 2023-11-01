ЦАХАЛ прорвал переднюю линию обороны ХАМАС
Военнослужащие Армии обороны Израиля прорвали переднюю линию обороны палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа, рассказал на брифинге пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари. Об этом пишет РИА «Новости».
«Наземная операция проходит по плану. Наши силы развивают наступление на севере сектора Газа», — пояснил Хагари.
По его словам, израильские военные тщательно спланировали операцию, провели разведку и после этого начали комбинированные атаки с суши, моря и воздуха.
В итоге, ЦАХАЛ удалось прорвать переднюю линию обороны ХАМАС на севере сектора Газа, констатировал пресс-секретарь.
Напомним, что война между Израилем и Палестиной началась 7 октября. В первые дни израильские военные понесли существенные потери в живой силе и бронетехнике.
Соединенные Штаты, Великобритания и ряд других стран объявил о финансовой и военной поддержке Тель-Авива.
В октябре США направили на Ближний Восток две ударные группировки во главе с авианосцами, ракетные крейсера, экспедиционный корпус морской пехоты, медиков, инструкторов и операторов ПВО и ПРО.
По данным военных экспертов, американские генералы практически в полном объеме взяли на себя руководство боевыми действиями в секторе Газа, с тем, чтобы не допустить повторения ошибок, допущенных руководством ЦАХАЛ в период с 7 по 10 октября.