ЦАХАЛ прорвал переднюю линию обороны ХАМАС

«Наземная операция проходит по плану. Наши силы развивают наступление на севере сектора Газа», — пояснил Хагари.

По его словам, израильские военные тщательно спланировали операцию, провели разведку и после этого начали комбинированные атаки с суши, моря и воздуха.

В итоге, ЦАХАЛ удалось прорвать переднюю линию обороны ХАМАС на севере сектора Газа, констатировал пресс-секретарь.

Напомним, что война между Израилем и Палестиной началась 7 октября. В первые дни израильские военные понесли существенные потери в живой силе и бронетехнике.

Соединенные Штаты, Великобритания и ряд других стран объявил о финансовой и военной поддержке Тель-Авива.

В октябре США направили на Ближний Восток две ударные группировки во главе с авианосцами, ракетные крейсера, экспедиционный корпус морской пехоты, медиков, инструкторов и операторов ПВО и ПРО.