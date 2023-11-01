В Белом доме рассказали, планируют ли США отправлять военных в Газу
Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США не планируют отправлять своих военных в сектор Газа. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Вашингтон не собирается отправлять армию в Газу ни сейчас, ни в будущем.
«Нет планов или намерения размещения американских военных в Газе — ни сейчас, ни в будущем», — заявил он.
При этом Кирби также добавил, что Белый дом обсуждает с союзниками возможность размещения в Газе «международного миротворческого контингента», однако это станет возможным только после завершения конфликта. Кроме того, США также обсуждает с партнёрами «то, как Газа должна выглядеть после конфликта», однако Кирби подчеркнул, что по этому вопросу стороны не пришли к какому-то окончательному решению.
Ранее бывший посол Палестины во Франции заявил, что в боевых действиях на Ближнем Востоке на стороне Израиля участвуют военные из США.