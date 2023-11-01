В Белом доме рассказали, планируют ли США отправлять военных в Газу

По его словам, Вашингтон не собирается отправлять армию в Газу ни сейчас, ни в будущем.

«Нет планов или намерения размещения американских военных в Газе — ни сейчас, ни в будущем», — заявил он.

При этом Кирби также добавил, что Белый дом обсуждает с союзниками возможность размещения в Газе «международного миротворческого контингента», однако это станет возможным только после завершения конфликта. Кроме того, США также обсуждает с партнёрами «то, как Газа должна выглядеть после конфликта», однако Кирби подчеркнул, что по этому вопросу стороны не пришли к какому-то окончательному решению.