ХАМАС сообщил об уничтожении двух танков Израиля

Боевое крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады Аль-Кассама» заявило об уничтожении двух танков Армии обороны Израиля, передает РИА Новости. По данным организации, технику ЦАХАЛ подбили на северо-востоке сектора Газа.

«Бригады Аль-Кассама» уничтожили два танка в районе сельскохозяйственной школы в Бейт-Хануне тремя снарядами «Аль-Ясин 105», — сообщило крыло ХАМАС.

Ранее представители «Бригады Аль-Кассама» заявили о гибели семи заложников в результате обстрела Аль-Джабалии в Газе. В структуре ХАМАС отметили, что среди погибших в том числе трое иностранных граждан.

Армия обороны Израиля ранее объявила о ликвидации главы противотанкового ракетного подразделения ХАМАС Мухаммада Асара в секторе Газа. ЦАХАЛ опубликовала видео нанесения ударов с истребителя по объекту, в котором укрывался командир палестинского движения.