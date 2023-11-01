ЦАХАЛ ликвидировал командира противотанковых подразделений ХАМАС

Израильские военные летчики нанесли удар по сектору Газа. В результате был уничтожен Махаммад Асар, командир противотанковых подразделений палестинского движения ХАМАС. Об этом пишет пресс-служба ЦАХАЛ в официальном Telegram-канале.

По данным Армии обороны Израиля, Асад координировал действия противотанковых отрядов движения, помогал подразделениям в кризисных ситуациях.

Отряды под его командованием многократно наносили удары по израильским солдатам, отметили в пресс-службе.

Напомним, что активные боевые действия между ЦАХАЛ и ХАМАС развернулись в октябре 2023 года. За три недели стороны понесли большие потери в живой силе и технике.

По словам экспертов, война приобрела медийный характер. Стороны в соцсетях и СМИ сообщают о своих действиях, раздувают победы и предоставляют минимальные данные о поражениях.