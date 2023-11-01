Писториус призвал быть готовым к нападению на Германию

Писториус заявил, что Германия должна быть способна на оборонительную войну
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что армия ФРГ должна быть способна вести оборонительную войну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Такое заявление Писториус сделал в ответ на вопрос об увеличении бюджета на оборону Германии.
«Мы должны выполнить это обязательство, чтобы обеспечить внешнюю безопасность и оборонную готовность. <...> Грубо говоря, мы также должны быть готовы к тому, что в крайних случаях на нас могут напасть», — заявил он.
Писториус также уточнил, что вне зависимости от партий у власти, Германия должна быть в состоянии успешно отбить нападение другого государства. Помимо этого министр добавил, что на сегодняшний день власти ФРГ тратят на армию «больше денег, чем когда-либо прежде в истории Федеративной Республики».
«Ожидается, что к концу года у нас будут предусмотренные контрактами закупки на сумму около двух третей специального фонда 100 миллиардов евро», — подытожил он.
Ранее Писториус также призвал жителей Европы «привыкнуть к мысли о возможной войне».