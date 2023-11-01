СМИ: КНДР отправила в Россию 1 млн снарядов
Власти Северной Кореи направили в Россию большое количество боеприпасов, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, поставки осуществлялись в период с августа по октябрь 2023 года. В общей сложности, в 10 пакетов вошло порядка 1 млн артиллерийских снарядов.
Автор статьи напомнил, что Пхеньян обладает одними из крупнейших в мире запасов артиллерийских снарядов и ракет. Эти боеприпасы совместимы с российскими артсистемами.
По его словам, продажа боеприпасов может принести Северной Корее сотни миллионов долларов, что позволит стране укрепить экономику.
Кроме того, пояснил аналитик, Москва могла пообещать Пхеньяну оказать помощь в сфере космоса, передать технологии и материалы для производства спутников.
Напомним, что как Россия, так и Северная Корея неоднократно опровергали публикации в западных СМИ о том, что между странами идет обмен вооружением и соответствующими технологиями.