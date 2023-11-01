СМИ: КНДР отправила в Россию 1 млн снарядов

Власти Северной Кореи направили в Россию большое количество боеприпасов, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, поставки осуществлялись в период с августа по октябрь 2023 года. В общей сложности, в 10 пакетов вошло порядка 1 млн артиллерийских снарядов.

Автор статьи напомнил, что Пхеньян обладает одними из крупнейших в мире запасов артиллерийских снарядов и ракет. Эти боеприпасы совместимы с российскими артсистемами.

По его словам, продажа боеприпасов может принести Северной Корее сотни миллионов долларов, что позволит стране укрепить экономику.

Кроме того, пояснил аналитик, Москва могла пообещать Пхеньяну оказать помощь в сфере космоса, передать технологии и материалы для производства спутников.