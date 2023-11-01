Одна из дивизий ЦАХАЛ подошла к воротам Газы
Бригадный генерал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ицик Коэн заявил, что 162-я дивизия армии добралась до ворот города Газа. Об этом сообщает Haaretz.
«Силы дивизии находятся глубоко в секторе Газа у ворот города Газа», — заявил он.
При этом ранее в ЦАХАЛ снова сообщили о расширении наземных операции в секторе Газа. По словам представителей израильской армии, сухопутные подразделения ЦАХАЛ получают поддержку с моря и воздуха.
«Войска Армии обороны Израиля продолжают наземные действия в секторе Газа в рамках совместных многоотраслевых усилий наземных, военно-воздушных и военно-морских сил», — рассказали в израильской армии.
Рамблер: главные новости