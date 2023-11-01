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При обстреле Шебекино мужчина получил ранения

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино в Белгородской области, снаряды попали на территорию промышленного предприятия. ТАСС

"ВСУ обстреляли город Шебекино. Часть снарядов легла на территорию одного из промышленных предприятий. По предварительной информации, есть один пострадавший. В момент обстрела мужчина находился на парковке предприятия рядом со своим автомобилем", - написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. RT по русски

Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в городскую больницу N2 в Белгороде, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Газета.Ru

На месте работают оперативные и аварийные службы. Деловая газета "Взгляд"

ВСУ обстреляли Шебекино
© РИА Новости