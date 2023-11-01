ВСУ обстреляли Шебекино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино в Белгородской области, снаряды попали на территорию промышленного предприятия. ТАСС
"ВСУ обстреляли город Шебекино. Часть снарядов легла на территорию одного из промышленных предприятий. По предварительной информации, есть один пострадавший. В момент обстрела мужчина находился на парковке предприятия рядом со своим автомобилем", - написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. RT по русски
Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в городскую больницу N2 в Белгороде, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Газета.Ru
На месте работают оперативные и аварийные службы. Деловая газета "Взгляд"