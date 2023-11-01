ВСУ обстреляли Шебекино

"ВСУ обстреляли город Шебекино. Часть снарядов легла на территорию одного из промышленных предприятий. По предварительной информации, есть один пострадавший. В момент обстрела мужчина находился на парковке предприятия рядом со своим автомобилем", - написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. RT по русски