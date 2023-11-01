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Sky News: Россия обнажила слабые места бронетехники НАТО на Украине

Российские вертолеты показали уязвимость западных танков, поставляемых Украине, уничтожив их, заявил Sky News военный эксперт Филипп Ингрэм. Газета.Ru

«Использование Россией ударных вертолётов и хорошо спланированных укреплений показало уязвимость западной бронетехники и помешало ВСУ добиться значительного прогресса», — сказал Ингрэм. RT на русском

Аналитик уточнил, что Украина потерпела неудачу из-за нехватки средств противовоздушной обороны, инженерных машин для разминирования и из-за превосходства российской стороны в воздухе. Парламентская газета