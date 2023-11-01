Израиль сообщил о расширении наземных операций в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) снова сообщила о расширении наземных операции против ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно сообщению ЦАХАЛ, сухопутным войскам Израиля оказывается поддержка с моря и воздуха. При этом воздушные удары по территории сектора газа, по словам представителей израильской армии, наносятся на основе актуальной и «собранной в реальном времени» информации.

«Войска Армии обороны Израиля продолжают наземные действия в секторе Газа в рамках совместных многоотраслевых усилий наземных, военно-воздушных и военно-морских сил. <...> Параллельно с расширением наземных операций предпринимаются совместные многоотраслевые усилия с воздушными и военно-морскими силами, направленные на предотвращение угроз на земле и нанесение ударов по ХАМАС», — рассказали в ЦАХАЛ.