Ливанское движение «Хезболлах» готово вступить в палестино-израильский конфликт, если положение ХАМАС будет «на последнем издыхании». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

Такой информацией с источником поделился чиновник из Ливана. По его словам, уничтожение ХАМАС станет «красной линией для вмешательства “Хезболлах”».

«Бойцы (“Хезболлах” — прим. ред.) заявили, что их красной линией для вмешательства является уничтожение ХАМАС, и они вступят в войну, если группировка будет на последнем издыхании», — рассказал чиновник.

Он также заявил, что на данный момент «Хезболлах» не атакует в полную силу, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта. При этом ХАМАС, по оценке ливанского движения, пока ещё находится в хорошей ситуации и не нуждается в помощи.