Стало известно, в каком случае «Хезболлах» вступит в конфликт в Газе
Ливанское движение «Хезболлах» готово вступить в палестино-израильский конфликт, если положение ХАМАС будет «на последнем издыхании». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.
Такой информацией с источником поделился чиновник из Ливана. По его словам, уничтожение ХАМАС станет «красной линией для вмешательства “Хезболлах”».
«Бойцы (“Хезболлах” — прим. ред.) заявили, что их красной линией для вмешательства является уничтожение ХАМАС, и они вступят в войну, если группировка будет на последнем издыхании», — рассказал чиновник.
Он также заявил, что на данный момент «Хезболлах» не атакует в полную силу, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта. При этом ХАМАС, по оценке ливанского движения, пока ещё находится в хорошей ситуации и не нуждается в помощи.
Ранее глава Совета национальной безопасности Израиля заявил, что его страна готова к любому развитию событий на границе с Ливаном.