Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) в течение суток на Донецком направлении составили до 245 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщили в Минобороны России. RT на русском

Кроме того, в Донецкой народной республике российские истребители за сутки сбили два украинских Су-27. Газета.Ru