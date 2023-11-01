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В Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ на Донецком направлении

Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) в течение суток на Донецком направлении составили до 245 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщили в Минобороны России. RT на русском

В Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ на Донецком направлении
© РИА Новости

Кроме того, в Донецкой народной республике российские истребители за сутки сбили два украинских Су-27. Газета.Ru

Общие потери украинской стороны на данном направлении составили до 245 бойцов, три танка, в том числе один немецкий Leopard, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30. Lenta.ru

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