Армия Израиля нанесла удар по ячейке, пытавшейся обстрелять страну из Ливана

Израильские военные заявили, что был нанесен удар по ячейке, которая пыталась осуществить пуск противотанковых ракет из Ливана в сторону израильской территории. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ЦАХАЛ .

"Некоторое время назад террористическая ячейка попыталась осуществить пуск противотанковых ракет из Ливана в сторону территории Израиля в районе Зарит. Танк Армии обороны Израиля нанес удар по ячейке", - следует из публикации военного ведомства.

Стало известно, что с территории Ливана осуществлялись обстрелы в направлении Израиля в населенном пункте Йифтах. ЦАХАЛ вел ответный огонь в сторону источника огня. До этого ЦАХАЛ сообщил о перехвате воздушной цели над Красным морем южнее Эйлата. Силы противовоздушной обороны Армии обороны Израиля обнаружили и перехватили воздушную угрозу.