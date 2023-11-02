Полковник рассказал о главной проблеме украинской системы ПВО

Главная проблема — это то, что средства противовоздушной обороны Киева несистемны. Единой системы, как сделано у нас, на Украине нет. Там скорее «сборная солянка», которая разрозненно состоит из всего, что им дали разные страны. Система незамкнута, и она не обеспечивает прикрытие в случае нашего воздушного нападения, — пояснил полковник.