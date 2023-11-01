В Минобороны РФ оценили спрос на военных в зоне спецоперации

Армии России в настоящий момент надо больше военнослужащих в связи с применением высокотехнологичного оружия в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу, его заявление привела пресс-служба ведомства в Telegram-канале.