Российские военные уничтожили украинский беспилотник в Белгородской области

Над Белгородской областью российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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По данным ведомства, российские военные пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку в 14:00 мск.

Также в регионе над селом Новая Деревня сбили другой беспилотник. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что город Шебекино подвергся обстрелу. Он уточнял, что осколками снарядов были выбиты окна, посечены фасады и заборы в трех частных домовладениях.

Всего 31 октября над Белгородской областью сбили три беспилотных летательных аппарата за день.