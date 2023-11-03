Российские военные уничтожили украинский беспилотник в Белгородской области

В небе над Белгородской областью сбит украинский беспилотник. Об этом в официальном Telegram-канале сообщает Министерство обороны России.

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"2 ноября около 23:45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сообщили в Минобороны.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла атаку украинских БПЛА в день ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС игрой с огнем.