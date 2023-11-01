Шойгу «основательно встряхнул» военачальников на совещании

Министр обороны России Сергей Шойгу на прошедшем в среду, 1 ноября, селекторном совещании «основательно встряхнул» руководство органов военного управления и округов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на близкий к министерству источник.

Отмечается, что глава ведомства также поставил перед военачальниками ряд конкретных задач. Шойгу поручил уделять особое внимание опыту применения беспилотников в зоне спецоперации при подготовке операторов БПЛА и безэкипажных катеров. Также министр призвал оперативно корректировать их обучение в зависимости от изменений тактики противника. По словам собеседника агентства, речь идет в частности о применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) бронетехники и различных фортификационных сооружений.

Кроме того, Шойгу также подчеркнул, что на сегодняшний день оборонно-промышленным комплексом страны оперативно внедряются новые разработки и запускаются в серийное производство.

Ранее Шойгу заявил, что ВСУ терпят поражение на поле боя, несмотря на поставки Киеву вооружения из стран НАТО.