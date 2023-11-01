Сын Пригожина стал главой ЧВК «Вагнер»

Сын бизнесмена Евгения Пригожина Павел возглавил частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер». Об этом в среду, 1 ноября, сообщает портал 59.ru со ссылкой на представителя организации в Пермском крае.

По словам источника, в ЧВК начался набор добровольцев, однако из мест лишения свободны бойцов набирать не будут. Пермский представитель «Вагнер» подтвердил порталу, что подразделением теперь руководит сын погибшего Евгения Пригожина Павел.

23 августа в Тверской области разбился частный самолет, на борту которого мог находиться основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Дело о крушении разбившегося самолета Embraer Legacy, принадлежавшего бизнесмену, ведет следователь главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Иван Сибула.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что в телах погибших в авиакатастрофе самолета Евгения Пригожина обнаружены следы ручных гранат.