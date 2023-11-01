В репортаже для газеты Bild Репке, комментируя ситуацию на фронте, отметил, что российская армия продолжает укреплять линию обороны с помощью «зубов дракона» – кусков бетона в форме пирамид, используемых для остановки военной техники, передает РИА «Новости».