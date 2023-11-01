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Newsweek: "Умная" авиабомба ФАБ-1500 усилит давление на ПВО Украины

Американский журнал Newsweek посвятил материал модернизированной российской авиабомбе ФАБ-1500 с УМПК (управляемый модуль планирования и коррекции). В статье, переведенной порталом ИноСМИ отмечают, этот мощный боеприпас, способный поражать бункеры на глубине 20 метров, создаст проблемы для ПВО Украины.

СМИ: "Умная" авиабомба ФАБ-1500 усилит давление на ПВО Украины
© РИА Новости

На применение Россией новых полуторатонных бомб обратил внимание американский Институт изучения войны.

"Силы Москвы используют модернизированные "умные" планирующие бомбы, оснащенные лазерным и спутниковым наведением для повышенной точности ударов", - сообщили в институте со ссылкой российского военного блогера.

Тот отметил, что ФАБ-1500 - крупнейшая из серии планирующих бомб, куда также входят ФАБ-250 и ФАБ-500. Она весит 1 550 килограммов и имеет радиус поражения до 500 метров. Бомбе под силу уничтожить подземный бункер на глубине до 20 метров и пробить три метра железобетона. Ее носителями могут быть самолеты Су-34, Су-30 и Су-35 ВКС России.

Как полагают в статье, ФАБ-1500 "грозят усилить нажим на украинскую ПВО с наступлением холодных зимних месяцев".

Автор также напомнил, что представитель ВВС Украины Юрий Игнат еще в апреле назвал серию планирующих бомб ФАБ "новой угрозой", на которую надо "срочно отреагировать".

Напомним, что 21 октября очередной удар ФАБ-1500 по скоплению ВСУ под Антоновским железнодорожным мостом попал на видео.