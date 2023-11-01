СМИ: "Умная" авиабомба ФАБ-1500 усилит давление на ПВО Украины

Американский журнал Newsweek посвятил материал модернизированной российской авиабомбе ФАБ-1500 с УМПК (управляемый модуль планирования и коррекции). В статье, переведенной порталом ИноСМИ отмечают, этот мощный боеприпас, способный поражать бункеры на глубине 20 метров, создаст проблемы для ПВО Украины.

На применение Россией новых полуторатонных бомб обратил внимание американский Институт изучения войны.

"Силы Москвы используют модернизированные "умные" планирующие бомбы, оснащенные лазерным и спутниковым наведением для повышенной точности ударов", - сообщили в институте со ссылкой российского военного блогера.

Тот отметил, что ФАБ-1500 - крупнейшая из серии планирующих бомб, куда также входят ФАБ-250 и ФАБ-500. Она весит 1 550 килограммов и имеет радиус поражения до 500 метров. Бомбе под силу уничтожить подземный бункер на глубине до 20 метров и пробить три метра железобетона. Ее носителями могут быть самолеты Су-34, Су-30 и Су-35 ВКС России.

Как полагают в статье, ФАБ-1500 "грозят усилить нажим на украинскую ПВО с наступлением холодных зимних месяцев".

Автор также напомнил, что представитель ВВС Украины Юрий Игнат еще в апреле назвал серию планирующих бомб ФАБ "новой угрозой", на которую надо "срочно отреагировать".