В Минске заявили о 120-тысячной группировке ВСУ у Белоруссии

Вооружённые силы Украины (ВСУ) сосредоточили в направлении Белоруссии группировку численностью до 120 тыс. военных, заявил председатель белорусского государственного погранкомитета Константин Молостов. Парламентская газета
Он уточнил, что силы и средства ВСУ приведены в состояние военного положения. «Против Республики Беларусь сосредоточена украинская группировка "Север" с численностью до 120 тысяч военнослужащих», — сказал он. Lenta.ru
По словам Молостова, украинское командование привлекает добровольческие формирования для выполнения задач вблизи границы с Белоруссией. RT на русском