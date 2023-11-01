Российские военные ведут работу по уничтожению воздушных целей над Крымом

Крымские военнослужащие ведут работу по уничтожению воздушных целей по всему полуострову. Об этом в среду, 1 ноября, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

© Unsplash

— Военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей в различных зонах всего полуострова, — отметил он.

В своем Telegram-канале глава региона призвал местных жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.