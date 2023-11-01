В Минцифры поддержали инициативу создания в России кибервойск

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев поддержал идею создания в России кибервойск. Москва24

"По планам создания кибервойск. Я в этом смысле точно их поддерживаю. Просто нам надо определиться, чтобы это не касалось отсрочки (от срочной службы для IТ-специалистов. – Прим. ред.)", – заявил Шадаев. ТАСС

Он напомнил, что сейчас в России существует контрактная служба, если проработать вопрос в таком виде, то можно обсуждать заключение договоров в войсках спецвида, связанных с киберобеспечением. Парламентская газета