Украина потеряет еще больше территорий, если российско-украинский конфликт не закончат на приемлемых для России условиях. Об этом в эфире подкаста Ask the Inspector заявил экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер, сообщает РИА Новости.

«Если Украина не добьется прекращения этого конфликта на приемлемых для России условиях, она может лишиться еще 20-30 процентов своих земель», — предрек эксперт.

Он также отметил, что в ходе специальной операции Российская армия четко выполняет все поставленные президентом России Владимиром Путиным цели, в то время как Вооруженные силы Украины (ВСУ) и киевские власти находятся на грани коллапса.

«В итоге не будет ни Украины в ее нынешнем виде, ни правительства [Владимира] Зеленского, и никаких бандеровцев у власти», — резюмировал бывший разведчик.