Украинские войска за сутки потеряли порядка 150 военнослужащих и более 10 единиц техники на ореховском направлении, в частности в районе населенного пункта Работино. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В целом за сутки [силы РФ] наносили удары по местам ротации и отдыха ВСУ. Было несколько волн атак штурмовиков [ВСУ] в районе Работина, все они были отбиты, один танк был поврежден нашими дронами. Всего противник потерял 5 боевых бронированных машин, 2 гаубицы, 6 пикапов и порядка 150 боевиков", - сказал Рогов.

По его словам, приведенные данные об украинских потерях на этом направлении не учитывают действий российских военных, которые сегодня утром сорвали ротацию подразделений ВСУ в районе населенных пунктов Работино и Вербовое.