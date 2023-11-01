В Йемене анонсировали ракетные удары по Израилю

Представитель армии Йемена, генерал Яхья Сари заявил, что в полдень 1 ноября (время совпадает с московским) силы страны нанесли ракетный удар по Израилю. Об этом он написал в соцсети X (экс-Twitter).

Ранее Сари сообщал, что израильские силы на «оккупированных палестинских территориях» будут атакованы «партиями ракет». Он добавил, что удар будет транслироваться в прямом эфире.

Позже генерал опубликовал видео с пусками ракет. Он заявил, что на записи запечатлены совместные операции йеменских ракетных сил и ВВС «по целям в глубине израильского образования».

Армия обороны Израиля ранее заявила, что укрепила район Красного моря ракетными катерами ВМС после нескольких ракетных атак и атак беспилотников со стороны поддерживаемых Ираном йеменских хуситов.