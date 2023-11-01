В Йемене анонсировали ракетные удары по Израилю
Представитель армии Йемена, генерал Яхья Сари заявил, что в полдень 1 ноября (время совпадает с московским) силы страны нанесли ракетный удар по Израилю. Об этом он написал в соцсети X (экс-Twitter).
Ранее Сари сообщал, что израильские силы на «оккупированных палестинских территориях» будут атакованы «партиями ракет». Он добавил, что удар будет транслироваться в прямом эфире.
Позже генерал опубликовал видео с пусками ракет. Он заявил, что на записи запечатлены совместные операции йеменских ракетных сил и ВВС «по целям в глубине израильского образования».
Армия обороны Израиля ранее заявила, что укрепила район Красного моря ракетными катерами ВМС после нескольких ракетных атак и атак беспилотников со стороны поддерживаемых Ираном йеменских хуситов.
31 октября военные перехватили ракету и два беспилотника, запущенные из Йемена по Израилю. Еще одна цель была перехвачена рано утром 1 ноября.