Минобороны России получило новую партию БМП-3

Министерство обороны России получило в конце октября текущего года партию боевых машин пехоты БМП-3. Машины изготовили на Курганмашзаводе (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»).

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БМП-3 – боевая бронированная гусеничная плавающая машина, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя.

Боевая машина пехоты получила дополнительные комплекты защиты — броневые экраны и решетки. БМП-3 - машина всесезонная, может работать зимой при температурах -40°C. Оснащена приборами наведения с независимой стабилизацией поля зрения со встроенным дальномером и тепловизионной камерой. Это позволяет распознавать и поражать цели ночью.

БМП-3 способна преодолевать водные преграды вплавь со скоростью около десяти километров в час. По суше она разгоняется до 70 километров в час. На вооружении имеется 100-мм орудие, 30-мм автоматическая пушка и 7,62-мм пулемет.