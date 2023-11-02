ВВС США подорвали ракету над Тихим океаном

«Space Launch Delta безопасным образом ликвидировало МБР Minuteman III над Тихим океаном из-за аномалии во время тестового пуска с базы космических сил Ванденберг, штат Калифорния», - сообщают ВВС США.

Устанавливать причины аварийного запуска ракеты будет комиссия из разных ведомств. Minuteman III – ракета 70-х годов прошлого века, до сих пор стоящая на вооружении США. Их запускают без ядерных боеголовок, чтобы проверить состояние двигателей и аппаратуры устаревшей ракетной техники.