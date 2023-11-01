Российские военные уничтожили скопление военных ВСУ у острова Алешкинский

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены 2 лодки ВСУ, потери ВСУ в живой силе: 12 убитых; 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему в районе населенного пункта Садовое, потери ВСУ в живой силе: трое убитых и четверо раненых; место скопления живой силы противника в районе острова Алёшкинский, потери ВСУ в живой силе: 14 убитых; место временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе населенного пункта Инженерное, потери ВСУ в живой силе: 13 убитых и шестеро раненых", - сказал он.