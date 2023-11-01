Китай предостерег Японию от отправки кораблей к спорным островам

Китайская морская полиция обвинила Японию в незаконном проникновении в акваторию спорного архипелага Дяоюйдао (японское название Сенкаку), и призвала Токио не посылать корабли в этот район. Об этом сообщает РИА Новости.

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В морской полиции КНР заявили, что 1 ноября несколько японских кораблей «незаконно вошли в территориальные воды Китая» в районе спорных островов. Представитель китайского ведомства Гань Юй заявил, что суда морской полиции «приняли необходимые меры контроля в соответствии с законом». О каких именно мерах идет речь, он не уточнил.

«Призываем Японию немедленно прекратить всю незаконную деятельность в данной морской акватории и гарантировать, что подобные инциденты не повторятся», - подчеркнул Гань.

Ранее сообщалось, что 1 ноября три патрульных корабля морской полиции Китая вошли в зону у спорных островов в Восточно-Китайском море, которую Токио считает своими территориальными водами. Японские СМИ рассказали, что китайские корабли непрерывно присутствуют в акватории неподалеку от спорных островов в течение 89 дней.

После Второй мировой войны острова находились под контролем США, Япония получила их в 1972 году вместе с островом Окинава. В Пекине с этим решением не согласились, обращая внимание, что на картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория.