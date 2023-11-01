Командир украинской артиллерии с позывным «Мирон» призвал западных политиков и экспертов, критикующих ВСУ, самим принять участие в боевых действиях. Об этом он заявил в разговоре с The Telegraph.

Обозреватель газеты Колин Фриман поговорил с «Мироном» и другими украинскими военными о наступлении ВСУ. Одним из собеседников журналиста стал лейтенант Николай Стригунов, проходивший подготовку к наступлению в британском Солсбери вместе с другими членами 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Украинские военные в Британии практиковали «пехотные приемы старой школы», включая ближний бой, учились расчищать окопы и прорываться в ситуации, если сослуживцы погибли.

«Подготовка была хорошей: мы отходили от старых советских обычаев и учились думать самостоятельно», — подчеркнул Стригунов.

Однако, по мнению Стригунова, даже несмотря на хорошую подготовку, для достижения успеха Украине потребовались бы «годы, а не месяцы». Даже самый оптимистичный командир не назвал бы прогресс ВСУ впечатляющим, подчеркивает The Telegraph. Боевой дух украинских солдат также не на высшем уровне, отметил автор издания.

«Любой, кто считает, что может воевать лучше нас, может приехать и попробовать себя», — сказал журналисту «Мирон».