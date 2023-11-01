ЦАХАЛ атаковал террористические цели в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ночью нанесла удары по военным целям радикалов по всему сектору Газа, включая командные штабы и отряды боевиков ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
"Наземные операции ЦАХАЛа в секторе Газа продолжаются. Ночью сводные силы ЦАХАЛа нанесли удары по террористическим объектам по всей территории сектора Газа, включая оперативные и командные штабы и террористические отряды ХАМАС", - говорится в заявлении военных.
ЦАХАЛ продолжает наземные операции в секторе Газа. С 7 октября нанесены удары по более чем 11 тыс. военных целей радикалов в палестинском анклаве.
"Наземные операции ЦАХАЛа в секторе Газа продолжаются. Ночью сводные силы ЦАХАЛа нанесли удары по террористическим объектам по всей территории сектора Газа, включая оперативные и командные штабы и террористические отряды ХАМАС. С начала военных действий [7 октября] ЦАХАЛ поразил в секторе Газа более 11 тыс. целей, принадлежащих террористическим организациям", - говорится в заявлении военных.
В пресс-службе указали, что "в ходе боев во вторник военные ЦАХАЛа засекли ряд террористов ХАМАС, которые забаррикадировались в многоэтажном здании, расположенном рядом со школой, медицинским центром и учреждениями местной власти в районе Джебалии (лагерь палестинских беженцев - прим. ТАСС) на севере сектора Газа". "Войска ЦАХАЛа направили удар ВВС по террористам", - проинформировали израильские военные.