ЦАХАЛ атаковал террористические цели в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ночью нанесла удары по военным целям радикалов по всему сектору Газа, включая командные штабы и отряды боевиков ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Наземные операции ЦАХАЛа в секторе Газа продолжаются. Ночью сводные силы ЦАХАЛа нанесли удары по террористическим объектам по всей территории сектора Газа, включая оперативные и командные штабы и террористические отряды ХАМАС", - говорится в заявлении военных.

ЦАХАЛ продолжает наземные операции в секторе Газа. С 7 октября нанесены удары по более чем 11 тыс. военных целей радикалов в палестинском анклаве.

"Наземные операции ЦАХАЛа в секторе Газа продолжаются. Ночью сводные силы ЦАХАЛа нанесли удары по террористическим объектам по всей территории сектора Газа, включая оперативные и командные штабы и террористические отряды ХАМАС. С начала военных действий [7 октября] ЦАХАЛ поразил в секторе Газа более 11 тыс. целей, принадлежащих террористическим организациям", - говорится в заявлении военных.