Марочко рассказал, как ВСУ бегут со своих позиций на Купянском направлении

Военнослужащие Вооруженных сил Украины на купянском направлении все чаще бросают свои позиции и пытаются сбежать из зоны конфликта. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Он рассказал, что в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Берестовое обнаружен ряд фактов самовольного оставления позиций, и эта тенденция в сравнении с предыдущей неделей растет.

Эксперт подчеркнул, что украинские солдаты часто переодеваются в гражданскую одежду и пытаются покинуть зону ведения боевых действий ночью.