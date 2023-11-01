Марочко рассказал, как ВСУ бегут со своих позиций на Купянском направлении
Военнослужащие Вооруженных сил Украины на купянском направлении все чаще бросают свои позиции и пытаются сбежать из зоны конфликта. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.
Он рассказал, что в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Берестовое обнаружен ряд фактов самовольного оставления позиций, и эта тенденция в сравнении с предыдущей неделей растет.
Эксперт подчеркнул, что украинские солдаты часто переодеваются в гражданскую одежду и пытаются покинуть зону ведения боевых действий ночью.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что Западной группировке войск на купянском направлении удалось отразить пять атак противника в районе Синьковки Харьковской области. Противник при этом потерял до 60 солдат, четыре танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика».