Названа «самая жирная и медленная» армия в мире

Американские солдаты не смогут противостоять российской армии, так как растеряли свою физическую форму, заявил ведущий подкаста Redacted Клейтон Моррис на своем YouTube-канале. По его словам, сейчас Вооруженные силы США можно назвать самыми жирными и медленными в мире.

© Army Sgt. Tara Fajardo Arteaga, Army National Guard/Defense.gov

Бойтесь наших солдат — они самые суровые... А, нет, отставить. Какие они у нас, получается, — самые медленные? Ну или самые жирные в мире, — заявил Моррис.

Свыше 70% американцев не могут поступить на военную службу из-за ожирения, добавил он. Кроме того, препятствиями являются наличие судимости, наркозависимости или отсутствие необходимого образования.

США хотят воевать и с Китаем, и с Россией, и на Ближнем Востоке, вот только смогут ли они это делать, учитывая, что войска в такой кошмарной форме? — добавила коллега журналиста Натали Моррис.