Мобилизация: последние новости на сегодня 1 ноября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 1 ноября 2023, в материале «Рамблера».

Гуманитарный груз отправили военным из Приангарья

Гуманитарная помощь в Ростов-на-Дону из Приангарья уже доставлена. Об этом сообщил глава отделения «Всероссийского студенческого корпуса спасателей» Яков Миндрулев, передает RuNews.24.

Как говорится в публикации, в скором времени гуманитарная помощь отправится военным из Иркутской области. Партия груза состоит из двух микроавтобусов, АКБ, масксетей, лекарств, автозапчастей, инструментов, систем отопления.

Кроме того, жители региона направили солдатам личные посылки.

Мэр Москвы рассказал, как столичные врачи заботятся о здоровье участников СВО

Центр амбулаторной медицинской помощи для участников специальной военной операции посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Он рассказал, как здесь происходит реабилитация военных, пишет «Вечерняя Москва».

Собянин утверждает, что здесь можно получить все виды медицинской помощи. В центре есть даже отделение восстановительного лечения с кабинетами физиотерапии и массажа, залы ЛФК и водолечения.

«Особое внимание уделяется психологической помощи и реабилитации участников СВО», — подчеркнул мэр.

По его словам, каждому пациенту составляют индивидуальный план лечения, ими занимаются высококвалифицированные врачи, которые применяют современное оборудование.

В части регионов России начался новый этап призыва в армию

Осенний призыв на срочную службу в ВС РФ в районах Крайнего Севера начался сегодня, 1 ноября. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на сайт Министерства обороны РФ.