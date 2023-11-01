Командир одного из артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины призвал всех западных критиков приехать на фронт, заявил обозреватель издания Telegraph Колин Фриман. Он привел гневное послание офицера украинской армии в своей статье, посвященной текущей обстановке в зоне проведения специальной военной операции и неудачам Киева.

Любой, кто думает, что может сражаться лучше нас, может приехать сюда и попробовать себя, — заявил командир подразделения ВСУ с позывным Мирон.

Фриман посетил позиции украинских вооруженных сил и рассказал читателям о проблемах с западной бронетехникой. По его словам, тяжелые танки Leopard, переданные Киеву иностранными партнерами, вязнут в грязи, а моральный дух солдат ВСУ стремительно падает. Журналист называет провал контрнаступления ВСУ «драмой, которая становится реальностью».