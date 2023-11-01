Спецоперация на Украине 1 ноября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 1 ноября 2023 года.

Кадыров сообщил об уничтожении укрепленного пункта ВСУ недалеко от села Морозова Долина

Российским военным удалось уничтожить укрепленный пункт Вооруженных сил Украины неподалеку от села Морозова Долина в Харьковской области. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

Он уточнил, что в результате огневого поражения силы украинской стороны были отодвинуты от границы.

Белгородский губернатор сообщил об обстреле Шебекино

Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, передает «Газета.ру».

«ВСУ обстреляли город Шебекино», — говорится в публикации.

Губернатор заверил, что жертв, по предварительной информации, нет. Однако осколками снарядов были выбиты окна, посечены фасады и заборы в трех частных домовладениях. Также пострадала линия электропередачи.

Оперативные службы уже работают на месте обстрела.

На Западе заявили о стремительных темпах уничтожения Россией лучших танков ВСУ

Лучшие танки Украины один за другим уничтожаются российской стороной. К такому выводу пришел Forbes, передает РИА Новости.

Издание пишет, что армия Украины уже потеряла пятую часть танков Leopard 2, которые поставили ей страны Запада. Большая часть техники подорвалась на минах или была уничтожена дронами, другие — противотанковыми ракетами.